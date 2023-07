Waldez Góes reserva só 10% da agenda para parlamentares do União e tem cargo questionado

Indicado pelo senador Davi Alcolumbre (AP) na cota do União Brasil, apesar de não ser filiado à sigla, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (Sem partido) não priorizou a legenda em suas agendas oficiais nos últimos meses. Do total de reuniões, apenas 10% tiveram a presença de integrantes do União. Foram 42 encontros desde o início do ano até 29 de junho. O levantamento foi feito pela Coluna com base na agenda divulgada pela pasta.

Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goes (Sem partido). 04/01/2023 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

O fato de Waldez não ser próximo da bancada virou um fator de descontentamento entre os deputados do União. Esse também foi um dos motivos que levou à decisão pela troca da ministra Daniela Carneiro por Celso Sabino. Daniela pediu para deixar a União, mas aguarda decisão judicial.

Embora não reserve tanto espaço nas agendas oficiais, aliados dizem que, recentemente, Waldez começou a participar mais de confraternizações com integrantes do União, como jantares. Como mostrou a Coluna, ele também foi orientado a incluí-los nas viagens pelo País, assim como os demais ministros.

Procurado, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional não se manifestou.