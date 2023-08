Wassef estava com carro em vaga para pessoa com deficiência ao ser abordado

O advogado Frederick Wassef estava num restaurante no nobre bairro do Morumbi, em São Paulo, na noite dessa quarta-feira, 16. Quando a Polícia Federal, que o investiga no escândalo das joias de Bolsonaro o abordou e foi ao seu carro fazer uma revista, encontrou o veículo em vaga irregular, reservada para pessoas com deficiência. O automóvel estava no estacionamento do shopping.

O advogado Frederick Wassef Foto: Gabriela Biló/Estadão

Atualmente, a multa para o motorista que desrespeita a vaga de idoso ou de pessoas com deficiência física é de R$ 293,47. Além de inclusão de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Apesar de o Código de Trânsito Brasileiro ser Lei federal com fiscalização determinadas aos órgãos de trânsito, as regras também são válidas em espaços privados, como shoppings.