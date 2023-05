O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) iniciou uma ofensiva na tentativa de reunir o número necessário de assinaturas para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Abuso de Autoridade, com foco na atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já aderiram à iniciativa 148 parlamentares – faltam 23 para fechar o número mínimo requisitado de 171 deputados para protocolar o pedido. Na internet, um abaixo-assinado organizado pelo partido de Van Hattem soma até a noite desta terça-feira, 30, mais de 500 mil apoios.

Como mostrou o Estadão, a oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva tem usado a cassação da candidatura de Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e a consequente perda de mandato do ex-procurador da Lava Jato na Câmara dos Deputados para reativar a iniciativa. As recentes investidas da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados também têm reforçado a argumentação em defesa das investigações. “A cada dia que passa se torna mais evidente e necessária a instalação dessa CPI”, afirmou Van Hattem. “Não é à toa que mais de meio milhão de brasileiros assinaram o abaixo-assinado a favor da CPI.”

A iniciativa é capitaneada pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) Foto: Dida Sampaio/Estadão

O deputado avalia converter o pedido em uma CPMI, incluindo senadores, a exemplo do colegiado instalado para apurar os atos golpistas de 8 de janeiro. Por meio de uma página na web, o Novo afirma já ter reunido mais de 505 mil assinaturas no abaixo-assinado de apoio popular às investigações. O mesmo site traz a relação de parlamentares que assinaram o pedido de criação do colegiado na Câmara.

Veja a lista de deputados que já apoiam a CPI:

Autor

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Coautores

Adriana Ventura (Novo-SP) Bia Kicis (PL-DF) Bibo Nunes (PL-RS) Carla Zambelli (PL-SP) Caroline de Toni (PL-SC) Chris Tonietto (PL-RJ) Coronel Chrisóstomo (PL-RO) Coronel Meira (PL-PE) Coronel Telhada (PP-SP) Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) Dr. Jaziel (PL-CE) Evair Vieira de Melo (PP-ES) Filipe Barros (PL-PR) General Girão (PL-RN) José Rocha (União Brasil-BA) Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) Mendonça Filho (União Brasil-PE) Professor Alcides (PL-GO) Rosana Valle (PL-SP) Sargento Fahur (PSD-PR) Zé Trovão (PL-SC) Zé Vitor (PL-MG)

Apoio