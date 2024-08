Datafolha em São Paulo, Rio, BH, Recife e Fortaleza: entenda as diferenças nas capitais

Na pesquisa Datafolha, três candidatos estão tecnicamente empatados no primeiro lugar: o deputado Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, o empresário Pablo Marçal (PRTB), com 21%, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 19%, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O apresentador José Luiz Datena, do PSDB, alcançou 10% nas menções. A deputada Tabata Amaral, do PSB, foi mencionada em 8% das ocasiões. Por sua vez, a economista Marina Helena, do partido Novo, obteve 4% das citações.