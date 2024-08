Datena começa campanha a prefeito de São Paulo na cidade de Aparecida, a 170 quilômetros da capital

José Luiz Datena (PSDB), candidato a prefeito de São Paulo, irá à cidade de Aparecida (SP) nesta sexta-feira, 16, como primeiro ato oficial de campanha. Segundo aliados do apresentador, a ideia é que ele chegue ao município, localizado a 170 quilômetros da capital paulista, por volta de 12h e faça uma oração no santuário destinado à Nossa Senhora Aparecida, de quem é devoto.

PUBLICIDADE Ainda segundo esta fonte, o local neutro foi escolhido para se diferenciar de outros concorrentes, mas outros candidatos também planejam dar tom religioso ao primeiro dia de campanha. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) vai à missa na Catedral de Santo Amaro enquanto Guilherme Boulos (PSOL) termina o dia de compromissos saindo com uma caminhada pelo comércio de Itaquera que terá início na frente de uma igreja do bairro. Datena ainda não confirmou presença no debate que será realizado pela revista Veja na segunda-feira, 19, o que suscitou rumores que ele poderia desistir novamente da candidatura no último dia do prazo. Ele já participou de dois debates, realizados pela Band e pelo Estadão, mas o desempenho ficou abaixo das expectativas.

Datena participou na quarta-feira, 14, do debate promovido pelo Estadão, o portal Terra e a Faap FOTO:Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadão

Aliados garantem que não há a possibilidade de desistência e o próprio apresentador se irrita quando é questionado sobre o assunto. Esta é a primeira vez que Datena chega ao início da campanha eleitoral. Nas outras quatro vezes que anunciou que entraria na política ele desistiu ainda durante o período de pré-campanha.

Ao contrário dos adversários, o apresentador praticamente não realizou agendas de rua durante a pré-campanha. O único compromisso público foi no final de julho quando caminhou pelo Mercadão de São Paulo. Ele relatou a aliados que se incomodou com o distúrbio que causou ao funcionamento do local, já que pessoas frequentemente o paravam para conversar e pedir fotografias.

Na ocasião, o candidato a vice na chapa, José Aníbal (PSDB), disse aos jornalistas que o apresentador visitaria os 58 diretórios zonais do PSDB em São Paulo ao longo das semanas seguintes, mas isso não se concretizou. Há também preocupação com a segurança de Datena, que ganhou fama pela linha dura adotada contra criminosos no programa que apresentou por décadas na televisão.