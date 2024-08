Debate na Band: Lula e Bolsonaro viram tema no primeiro debate entre candidatos à prefeitura de BH

BRASÍLIA - O primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte foi marcada pela polarização com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virando tema do confronto. Ao longo do encontro, os candidatos Rogério Correia (PT) e Bruno Engler (PL) tentaram associar suas imagens aos políticos nacionais.

O primeiro debate entre candidatos à prefeitura de Belo Horizonte foi realizado nesta quinta-feira, 9 Foto: @TVBandMinas via YouTube

PUBLICIDADE Enquanto Correia fez uma prestação de contas sobre as ações do governo federal na capital mineira, Engler procurou criticar o petista, relembrando os feitos de Bolsonaro na cidade. “O presidente Bolsonaro vai estar aqui conosco na campanha, ele sabe da importância da nossa capital, mas a gente está aqui nesse debate discutindo os problemas de Belo Horizonte. É importante, sim, o apoio político, todo mundo sabe o lado que eu tenho e as pautas que eu defendo”, afirmou Engler em um embate direto com Correia.

“Eu acho difícil que o Bolsonaro venha para Belo Horizonte no futuro, porque ele está perto de ser preso”, respondeu Correia. “Mentira!”, exclamou Engler no fundo. “O candidato não precisa ficar nervoso, toma uma cloroquina e fica mais calmo”, completou o deputado do PT.

Durante o debate, o senador Carlos Viana, que é o candidato do Podemos à prefeitura criticou o excesso de citações dos cabos eleitorais. “Parece que quem vai governar Belo Horizonte é Lula ou Bolsonaro”, afirmou.

Fuad Noman (PSD)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman Foto: Rodrigo Clemente/PBH

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), é o candidato à reeleição. Ele foi vice do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), que deixou o cargo em 2022 para concorrer ao governo de Minas Gerais.

Bruno Engler (PL)

O deputado estadual Bruno Engler (PL) Foto: Clarissa Barçante/ALMG

O candidato que recebe o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro é o deputado estadual Bruno Engler. Bruno ficou em segundo lugar na última eleição para prefeito de BH, quando concorreu pelo PRTB e obteve 10% dos votos válidos.

Rogério Correia (PT)

O deputado Rogério Correia (PT-MG) Foto: Zeca Ribeiro

O deputado federal Rogério Correia (PT) é o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a disputa da capital belo-horizontina. Ele ocupa uma cadeira na Câmara desde 2019.

Carlos Viana (Podemos)

O senador Carlos Viana (Podemos) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Carlos Viana é o candidato do Podemos à prefeitura de BH. Ele tentou se eleger governador de Minas pelo PL em 2022, mas ficou na terceira posição, com 7,23% dos votos válidos.

Mauro Tramonte (Republicanos)

O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos-MG) Foto: Elizabete Guimarães

O deputado estadual Mauro Tramonte é o candidato do Republicanos. Tramonte é conhecido por apresentar programas policiais em Minas Gerais.

Duda Salabert (PDT)

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) Foto: Lucas Vila/PSOL

A deputada federal Duda Salabert (PDT) divide com Rogério Correia a busca por eleitores de esquerda. Ao lado de Erika Hilton (PSOL-SP), ela é uma das primeiras parlamentares trans eleitas para o Congresso Nacional.

Gabriel Azevedo (MDB)

O vereador Gabriel Azevedo (MDB) Foto: Karoline Barreto/CMBH

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo é o nome do MDB para a disputa. O vice da sua chapa é o ex-vice-governador Paulo Brant (PSB), antigo aliado do governador Romeu Zema (Novo).