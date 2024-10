Derrotado, Boulos afirma ter recuperado dignidade da esquerda e promete lealdade eterna a Lula

Derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que, apesar do revés nas urnas, sua campanha “recuperou a dignidade da esquerda brasileira”. Em seu primeiro discurso após a apuração, o psolista agradeceu ao presidente Lula e aos candidatos que o apoiaram no segundo turno, Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

O psolista começou seu discurso afirmando que não comentaria sobre as “mentiras e ataques que definiram essa eleição” nem sobre o “crime cometido pelo governador de São Paulo”, referindo-se à declaração de Tarcísio de Freitas (Republicanos) de que a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) teria orientado seus membros a votarem no candidato do PSOL.

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) durante coletiva de imprensa após resultado da final da apuração das eleições municipais em São Paulo Foto: Taba Benedicto/ Estadão

PUBLICIDADE “Disso a Justiça cuida”, disse Boulos. “Não vou fazer aqui um discurso de perdedor. O que a gente perdeu foi uma eleição, mas nossa campanha recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Mostramos que é possível fazer política de outro jeito, olho no olho, debatendo com o povo de peito aberto”, acrescentou. O pronunciamento ocorreu no salão nobre da Casa Portugal, no bairro da Liberdade, região central. Inicialmente, Boulos faria uma breve coletiva de imprensa no quarto andar do edifício. Porém, de última hora, o deputado federal optou por discursar no salão principal. Ele preferiu não subir ao palco e falou do meio da militância.

Boulos também fez um agradecimento especial a sua esposa e suas filhas que “aguentaram junto comigo o peso de investidas e ataques”. “Talvez muitos de vocês não saibam o que é ver uma filha sua chorando por ataques mentirosos”, disse.

O psolista dirigiu seus agradecimentos ainda ao presidente Lula, a quem chamou de “a maior liderança da história desse País”. “Eu quero te dizer presidente que você é uma inspiração que aqui você sempre terá um companheiro leal por toda a vida”.

O deputado federal agradeceu a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), a quem chamou de “companheira leal” que teve a “generosidade” se compor a chapa com ele e também deixou seus agradecimentos aos partidos que fizeram parte de sua coligação e aos candidatos que perderam no primeiro turno da disputa, Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB), e declararam voto no psolista.