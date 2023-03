A despedida do ex-presidente Jair Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos, foi marcada por fotos com apoiadores no aeroporto e aplausos no voo que o trouxe de volta ao Brasil. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Bolsonaro sendo ovacionado por passageiros que estavam em voo da Gol no avião caracterizado com o tema do personagem Harry Potter.

Bolsonaro desembarcou no Brasil por volta das 6h37 desta quinta-feira Foto: Evelyn Hockstein/Reuters - 4/3/2023

Antes de embarcar, Bolsonaro tirou diversas fotos e gravou vídeos com apoiadores e comissárias de bordo da Azul e da Gol. Em declaração no aeroporto norte-americano, Bolsonaro comentou sobre a situação na Venezuela, disse que tinham pessoas que foram “enganadas pelo socialismo” e que “espera que o Brasil não vá pelo mesmo caminho”. O ex-presidente ainda afirmou que “somos escravos das nossas escolhas”.

Voo tranquilo

Bolsonaro desembarcou no Brasil por volta das 6h37 desta quinta-feira, 30, no aeroporto internacional de Brasília. Segundo o jornal O Globo, o voo foi tranquilo e com um único registro de turbulência forte. O ex-presidente sentou na primeira fileira aos gritos de “mito” e “cadeia”, bebeu uma taça de espumante e ficou no celular até o jantar ser servido. A refeição escolhida foi massa ao sugo com queijo parmesão.

Segundo relatos, Bolsonaro dormiu tranquilamente durante a madrugada, recostado sob uma almofada de pescoço. Após três meses nos Estados Unidos, apoiadores o esperavam ansiosamente com camisetas amarelas e bandeiras do Brasil, enquanto gritavam “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.

Bolsonaro desembarcou do avião em meio a aplausos e declarações que diziam “estamos com você”. Ao sair do aeroporto pela porta dos fundos, deixou um clima de frustração entre os apoiadores que o aguardavam desde às 5h da manhã. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi o único que passou pelo local, tirou fotos e gravou vídeos com homens e mulheres que o questionavam sobre a presença do ex-presidente. Em tom de brincadeira, o parlamentar respondeu que não tinha “informações privilegiadas”.

Em entrevista à CNN antes de embarcar para o Brasil, o ex-chefe de Estado foi enfático quanto à gestão Lula e disse que o governo é “oposição por si só”. Bolsonaro reiterou também que não há possibilidade de colaboração com a administração atual. Durante a fala, o ex-chefe de Estado ainda esclareceu que não irá liderar a oposição.

“Você não precisa fazer oposição a esse governo. Esse governo é uma oposição por si só dado a qualificação daqueles que compõem os ministérios. Ele criou mais quatorze ministérios, o perfil das pessoas é bastante diferente dos nossos, você pode fazer comparação aí no Brasil. E você começa a entender o porquê, queria que infelizmente fosse o contrário, não tem como dar certo esse governo”, destacou.

Críticas ao bloqueio

Em vídeo, o deputado estadual Gil Diniz criticou e classificou como “um absurdo” o policiamento feito para receber Bolsonaro. A recepção foi preparada pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Polícia Federal de Brasília, que montaram um esquema especial para a volta do ex-presidente a fim de garantir a segurança local. O deslocamento deve ser feito do aeroporto até a sede do Partido Liberal.

A PF havia informado que não permitiria que Bolsonaro usasse o saguão principal do aeroporto. A possibilidade de chegada em carro aberto também foi descartada pela secretaria do DF por infringir o código de trânsito do Detran.