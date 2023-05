Ministro Dias Toffoli é internado com covid

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira, 17, após um diagnóstico positivo para covid-19. Segundo sua assessoria, o magistrado encontra-se bem e é tratado com antiviral e medicamentos sintomáticos (dirigidos a cada sintoma, como antitérmicos). Não há previsão de alta.

O magistrado está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Essa não é a primeira vez que o ministro contrai o vírus. Em 2020, ele foi diagnosticado com covid-19, apresentou sintomas respiratórios leves e se recuperou em casa após recomendações médicas da cardiologista Ludhmila Hajjar.