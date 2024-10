Diferença entre candidatos de Ribeirão Preto foi de apenas 687 votos, a menor desde redemocratização

Essa é a primeira vez que há diferença entre votos abaixo de mil no município. A menor até então havia sido em 1996, quando Luiz Roberto Jábali (à época do PSDB) derrotou o petista Sergio Roxo por uma diferença de apenas 1.572 votos. Os dados são do Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato vencedor em Ribeirão tem como vice Alessandro Maraca (MDB). A coligação contou com os partidos PSD, MDB, PDT, PL, Republicanos, PP, PSB, Avante e PRD.