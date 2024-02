Dino diz que pauta sindical está equacionada e caberá a Lewandowski concretizar conquistas

Dino agradeceu a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tanto por tê-lo colocado no Ministério da Justiça quanto por tê-lo indicado ao STF. O agora senador fez uma referência à diferença de estilos entre ele próprio, combativo e midiático, e de Lewandowski, mais discreto. Disse não saber qual o instrumento musical favorito do novo ministro, mas que os seus são os de percussão – ou seja, mais barulhentos. “Todos nós estamos sob a regência do mesmo maestro”, declarou Dino, em referência a Lula.

O ministro aposentado do STF assinou o termo de posse como novo ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença de chefes de Poderes, ministros e congressistas.