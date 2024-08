Moraes, indicado ao STF por Michel Temer, que no imaginário petista é um golpista, virou herói do PT, quem diria. Não importa se, como mostraram mensagens de WhatsApp reveladas nos últimos dias, ele ter criado um rito de primeiro ter a ideia de suspender um perfil ou impor uma multa a alguém para só depois solicitar relatórios que embasem sua decisão. “Use sua criatividade”, disse um de seus assessores ao funcionário do TSE encarregado de elaborar os relatórios. Não importa, tampouco, se à frente da Justiça Eleitoral ele exigia que as empresas de redes sociais suspendessem perfis de forma secreta, sem informar ou dar chance de defesa aos bloqueados, como mostraram os Twitter Files. Enquanto estiver empenhado em punir e censurar aliados de Jair Bolsonaro e em fazer exigências draconianas às plataformas online preferidas dos apoiadores do ex-presidente, Moraes terá o respaldo da militância e do governo petista. Mas será que tudo isso está realmente salvando a nossa democracia?

Musk, por sua vez, virou o herói do bolsonarismo. Ele usa o X como um brinquedinho pessoal de trolagem. Em suas postagens na rede, oscila entre frases prontas sobre valores como liberdade de expressão e surtos da mais infantil lacração. Neste fim de semana, após o anúncio de que o escritório da rede social no Brasil será fechado e os funcionários perderão seus empregos, Musk publicou um conhecido meme comparando Moraes ao vilão da série Harry Potter e escreveu: “Alexandre de Voldemort.” Algumas horas depois, passado o seu momento quinta série, explicou que “a decisão de fechar o escritório do X no Brasil foi difícil, mas, se concordássemos com as demandas de Alexandre [de Moraes] de censura secreta e entrega de informações privadas, não haveria como explicar nossas ações sem parecer envergonhados”.

Oficialmente, o X informou que o fechamento de sua operação no Brasil se tornou necessária pois Moraes estava ameaçando prender representantes da empresa por causa da recusa de cumprir suas ordens sigilosas de suspensão de perfis e pagamento de multas. João Brant, secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, foi rápido em defender as ações do STF e em acusar o X, em postagem no próprio X, de ignorar ordens judiciais e de fugir de intimações para forçar “um pênalti” e “jogar no STF o ônus político de uma decisão que tem fundo comercial”.