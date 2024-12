Opinião | Oposição espera que julgamento no STF produza censura para poder gritar “ditadura!”

Até existia uma solução que poderia ao mesmo tempo reduzir as campanhas de desinformação nas redes, dirimir o temor de censura da oposição e impor menos obrigações às big techs. Essa alternativa seria aprovar uma versão minimalista do PL das Fake News, com foco exclusivo na vedação do anonimato online. Ou seja, provedores de redes sociais e de apps de mensagens ficariam a cargo de garantir que todos os donos de perfis e contas online fossem identificáveis, para que pudessem ser responsabilizados a posteriori com facilidade em caso de conduta ilícita. Seria uma forma de reduzir o chamado “comportamento inautêntico” na internet. Mas nem essa saída será suficiente se o STF derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet e criar uma lista de conteúdos proibidos, que as plataformas terão de remover automaticamente. Tampouco há interesse dos parlamentares de oposição em seguir por esse caminho. A estratégia que pretendem adotar agora que o STF meteu sua colher no assunto é deixar que as novas regras de moderação, se vierem, produzam os primeiros episódios evidentes de censura para apontar o dedo para os ministros supremos e gritar: “Ditadura!”