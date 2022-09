Douglas Garcia diz dever desculpas a Tarcísio, mas não a Vera Magalhães

Após hostilizar Vera Magalhães nos bastidores do debate da TV Cultura, o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) afirmou nesta quarta-feira, 14, que não se arrepende de sua atitude e acredita não dever desculpas à jornalista, mas, sim, ao candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A declaração foi feita em vídeo publicado pelo parlamentar nas redes sociais.

“Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Se for para pedir desculpas para alguém, não é para jornalista nenhum. Tenho que pedir desculpas para o Tarcísio, está entendendo?”, disse ele.

Sobre o caso Vera Magalhães e Leão Serva:



boletim de ocorrência registrado. pic.twitter.com/MeNGeV3Z3G — Douglas Garcia - 1070 Dep Federal (@DouglasGarcia) September 14, 2022

Garcia abordou a jornalista na saída do debate da TV Cultura na noite desta terça-feira, 13, e, de forma agressiva, afirmou que ela é “uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, proferindo acusações sobre a vida profissional da apresentadora. Ele repetiu a fake news de que ela receberia R$ 500 mil por ano do governo de São Paulo para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Vera gravou a situação e ambos começaram a discutir. Em determinado momento, o diretor da emissora, Leão Serva, entrou na briga e arremessou o celular do deputado para longe.

O parlamentar disse ter feito boletim de ocorrência contra Vera por calúnia, por ela ter usado o termo “agressão” para se referir ao ocorrido. Segundo Garcia, o que ele fez foi um “questionamento legítimo”.

Vera publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que também vai registrar um boletim de ocorrência contra o deputado. “Essa violência já foi longe demais e não é tolerável na democracia”, disse. “Eu não vou me intimidar diante desses ataques sistemáticos, institucionalizados, cada vez mais violentos”.

A jornalista se tornou alvo dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após questionar o chefe do Executivo, durante debate da Band TV de 28 de agosto, sobre a compra de vacinas contra a covid. Na ocasião, o presidente a hostilizou e disse que ela é uma “vergonha para o jornalismo”.