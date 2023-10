Eduardo Bolsonaro é ironizado em TV argentina ao defender armas: ‘Por isso tiraram o pai dele’; veja

‘Presidiário, ladrão e comunista’: veja o que Javier Milei já falou sobre Lula

Candidato à Presidência da Argentina é apoiado por Jair Bolsonaro e já prometeu cortar relações comerciais com o Brasil se for eleito. “Não só não farei negócios com a China, como não farei negócios com nenhum comunista”, afirmou, incluindo Lula nessa lista.