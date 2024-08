Eduardo Leite diz que há descompasso entre anúncios do governo federal e entregas ao Estado

No final da manhã desta quarta, Leite se reuniu no Planalto com Lula e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul). O encontro, que durou cerca de uma hora, ocorreu após troca de farpas entre o governador e o chefe do Executivo federal na sexta-feira, 16.

A principal cobrança de Leite foi em relação ao programa de manutenção de empregos depois das enchentes. “O governo federal anunciou R$ 1,2 bilhão neste programa, mas acabaram sendo acessados até aqui cerca de R$ 170 milhões. Não é porque as empresas não precisam: é porque as regras do programa ficaram muito engessadas e acabam limitando o acesso a esses recursos”, disse o governador gaúcho. O governador defendeu que o programa fosse mais próximo daquele implantado nacionalmente durante a pandemia.