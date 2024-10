Paes dedica vitória no Rio ao presidente Lula e faz acenos ao governador Cláudio Castro

Segundo Paes, “não dá mais para continuar politizando tudo no Rio de Janeiro”. Em outro ponto do discurso, o prefeito da capital fluminense disse que, apesar de discordar da gestão do governador, está aberto para trabalhar com ele, assim como faz com o governo federal.

“O governador Cláudio Castro precisa entender que é dele esse papel (segurança pública)”, disse. De acordo com o prefeito, Castro “não pode ceder à pressão política” e cita casos em que o governador teria colocado comandantes em batalhões para favorecer indicações políticas.