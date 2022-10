‘Ele acreditou em mim’, diz Neymar, ao justificar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro

O jogador de futebol Neymar, de 30 anos, participou por vídeo na tarde deste sábado, 22, de uma live com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e declarou que apoia a sua tentativa de reeleição porque o chefe do Executivo também o apoiou, e no momento mais difícil de sua vida. “Nunca falei isso em lugar nenhum, mas queria agradecer ao presidente, que, no momento mais difícil da minha vida, foi o primeiro a se posicionar publicamente dizendo que estaria do meu lado”, afirmou, sem mencionar que momento foi esse.

Em 2019, quando o atleta foi acusado de tentativa de estupro, Bolsonaro declarou que acreditava na inocência dele e chegou a encontrá-lo antes de uma partida da seleção brasileira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. “Espero dar um abraço no Neymar antes do jogo. Está em um momento difícil, mas acredito nele”, disse.

O jogador de futebol Neymar participou de live com Bolsonaro no sábado, 22. Foto: Reprodução YouTube Jair Bolsonaro

Na transmissão deste sábado, Neymar disse que os dois nem se conheciam, mas que “Bolsonaro botou o peito dele na frente, a cara na frente, sendo julgado, e acreditou”. “Então, eu estou fazendo o mesmo. Eu acredito no presidente, eu acredito que ele é o cara certo para conduzir o nosso Brasil. A gente está vendo isso, vendo melhoria em tudo que ele está fazendo”, justificou o jogador da seleção e do Paris Saint-Germain.

Neymar ainda citou o lema de campanha de Bolsonaro - “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” - antes de receber do presidente um apelo para convencer eleitores a votar nele no próximo dia 30. “Eu fico muito feliz de ver, ultimamente, bandeiras espalhadas pelo Brasil, não só pelo o que está em jogo, e sim pelo orgulho de ser brasileiro”, disse. “O que me motivou a expor a minha opinião são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza”, emendou o jogador, que também convocou outros atletas a se posicionarem na eleição.

Bolsonaro, por sua vez, exaltou a Copa do Mundo, que vai ocorrer após as eleições, e falou em patriotismo. “A gente vê prédios com várias bandeiras na janela. Lá, na Presidência, eu coloquei um bandeirão além do normal para mostrar, realmente, qual é a nossa Pátria.”

No último dia 18, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou o apoio de Neymar à tentativa de reeleição de Bolsonaro. O petista disse que o jogador está “com medo” de que seja revelado o valor da dívida que ele tem com a Receita Federal.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá entrevista ao podcast Flow. Foto: Reprodução YouTube Flow Podcast

“Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Acho que ele está com medo que, se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. O Bolsonaro fez acordo com pai dele”, disse, em entrevista ao Flow Podcast.

O atacante declarou apoio a Bolsonaro de forma pública em 29 de setembro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador de futebol cantou um jingle da campanha que mencionava o número do candidato à reeleição na urna. “Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”, dizia o trecho da música. No segundo turno, a campanha do presidente tem usado a imagem de Neymar na propaganda eleitoral na TV.

A live de Bolsonaro tem previsão de durar 22 horas, mesmo número de urna do candidato. Além de Neymar, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também conversou com o presidente nesta noite e prometeu reajuste do salário mínimo acima da inflação em um eventual segundo mandato.

Neymar diz que resolveu apoiar o Bolsonaro por ele ter sido o primeiro a apoiá-lo no "momento mais difícil" da vida; veja vídeo pic.twitter.com/QgWZag3A2y — Feed Estadão (@FeedEstadao) October 22, 2022