Quaest em Boa Vista: Arthur Henrique tem 72% dos válidos e Catarina, 25%

O cálculo dos votos válidos tradicionalmente exclui os eleitores indecisos e os que responderam que anularão o voto ou votarão em branco. A Quaest, contudo, também considera o nível de probabilidade dos eleitores de cada candidato saírem de casa para votar.

Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, como Boa Vista, para que a eleição se encerre no primeiro turno, um dos candidatos deve obter mais de 50% dos votos válidos. Do contrário, haverá um segundo turno entre os dois candidatos mais bem votados.