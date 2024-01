Eleições 2024: janela partidária para vereadores se abre em março; entenda como funciona regra

Quem foi e quem faltou à solenidade que marca um ano dos atos golpistas do 8 de Janeiro; veja

Governadores e parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro faltaram ao evento no Congresso; quatro dos 11 ministros do Supremo também não foram ao ato que marcou um ano do ataque aos prédios dos Três Poderes