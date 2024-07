Eleições 2024: Mesários têm até 30 de agosto para transferir seção; saiba como fazer

Os mesários precisam, necessariamente, votar no mesmo lugar onde vão trabalhar no dia das eleições. Já quem foi convocado para o dia dos testes de integridade das urnas pode pedir para votar nas proximidades, mas sem obrigatoriedade. O mesmo vale para os agentes de segurança pública que trabalharem na data da votação, como policiais penais, agentes penitenciários, servidores de presídios e de centros de internação de menores.

As solicitações de mesários podem ser feitas com o aplicativo Título Net e o e-Título. Já quem vai oferecer apoio logístico precisa fazer o pedido presencialmente, em um cartório. Os profissionais de estabelecimentos penais devem preencher um formulário coletivo e entregá-lo à administração do presídio, que o repassará à Justiça Eleitoral.