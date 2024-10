Pesquisa AtlasIntel em Natal: Paulinho Freire tem 52,2% e Natalia Bonavides aparece com 45,9%

BRASÍLIA - Pesquisa do instituto AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em Natal (RN) mostra que o deputado federal Paulinho Freire (União) lidera as intenções de voto no segundo turno com 52,2%. A deputada federal Natália Bonavides (PT) aparece com 45,9%. Outros 1,9% pretendem votar em branco ou nulo e 0% estão indecisos.

PUBLICIDADE Na véspera do primeiro turno, no dia 5 de outubro, outro levantamento da AtlasIntel atestou que Paulinho Freire tinha 42% das intenções de voto, enquanto Natália tinha 41%. Nessa pesquisa, foi projetado um empate técnico no então cenário de segunda rodada, confirmado pelas urnas no dia seguinte. Computados os votos válidos, que excluem os votos em branco ou nulo, Freire tem 53,2% das intenções de voto, enquanto Natália possui 46,8%.

A AtlasIntel ouviu 1.207 moradores de Natal entre os dias 8 e 13 de outubro. A margem de erro é três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RN-06779/2024.

No primeiro turno, Paulinho Freire ficou em primeiro com 171.146 votos (44,08% dos votos válidos). Natália apareceu em seguida com 110.483 votos (28,45% dos votos válidos). A petista ficou com 17 mil votos a frente do ex-prefeito Carlos Eduardo (PSD), que terminou em terceiro.

Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil). Foto: Câmara dos Deputados

Segundo a pesquisa da AtlasIntel, Freire tem destaque entre os evangélicos (65,2%), os homens (63,8%), e os que ganham mais de R$ 10 mil mensais (61,1%). Natália, por sua vez, tem maior vantagem entre os agnósticos ou ateus (76,3%), os beneficiários do programa Bolsa Família (61,1%) e os que possuem idade entre 35 e 44 anos (60%).

