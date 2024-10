Pesquisa Quaest em Campinas: Saadi tem 59% dos votos válidos, Tourinho, 27%, e Zimbaldi, 13%

Pesquisa Quaest para a Prefeitura de Campinas (SP), divulgada neste sábado, 5, mostra o prefeito Dário Saadi (Republicanos) com 59% dos votos válidos, seguido pelo deputado federal Pedro Tourinho (PT), com 27%. O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que afirmaram que votarão em branco ou anularão o voto. Com esse porcentual, Saadi se reelegerá ainda no primeiro turno.

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) aparece com 13% de intenções de voto. O empresário Wilson Matos (Novo) tem 1%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest realizou 1.002 entrevistas entre os dias 4 e 5 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-01072/2024.

Dário Saadi (Republicanos), prefeito de Campinas (SP), e Pedro Tourinho (PT), deputado federal Foto: Divulgação via Prefeitura de Campinas e Mário Agra/Câmara dos Deputados