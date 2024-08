Pesquisa Quaest em SP: Boulos tem 22%, Marçal, 19% e Nunes, 19%

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 27, sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo aponta para um empate triplo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Guilherme Boulos lidera, com 22% de menções no cenário estimulado. Marçal está empatado numericamente com Nunes, ambos com 19%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os três estão em empate técnico.

Em seguida, o apresentador de TV José Luiz Datena, do PSDB, tem 12%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) figura com 8%. A economista Marina Helena (Novo) tem 3% e Bebeto Haddad, do DC, 2%. Os candidatos Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram. São 8% os indecisos e 7% votam branco, nulo ou não querem ir votar.

O instituto Quaest entrevistou 1.200 paulistanos de 16 anos ou mais, de forma presencial, entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08379/2024.

Boulos, Nunes, Marçal, Datena, Tabata e Marina Helena, candidatos à Prefeitura de SP Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

PUBLICIDADE Esta é a primeira pesquisa Quaest a medir as intenções de voto do eleitor paulistano após o registro das candidaturas. O levantamento anterior da empresa foi divulgado em 30 de julho e apontava, no principal cenário estimulado, para um empate triplo entre Nunes, com 20% de menções, Datena e Boulos, com 19% cada.

Marçal aparecia na sequência, com 12%, seguido por Tabata, com 5%, e Marina Helena, com 3%. Esse cenário estimulado contava com a presença do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), com 3% de menções, mas o parlamentar não seguiu na disputa. Como os cenários estimulados entre as duas pesquisas são diferentes, os números não são comparáveis entre si.

Segundo turno

Em eventual segundo turno, entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, os dois aparecem empatados, com 38%, cada. Outros 19% afirmam que não vão votar ou que vão anular ou votar em branco. Os indecisos são 5%.

Em outro cenário, se a segunda etapa da eleição fosse hoje, Nunes estaria na frente, com 46% das intenções de voto, contra Guilherme Boulos, com 33%. Branco, nulo e não vai votar somam 17%, enquanto indecisos são 4%.

Nunes também aparece na frente em uma eventual disputa com Pablo Marçal. Em um segundo turno entre os dois, o atual prefeito tem 47% das intenções de voto e o candidato do PRTB, 26%. Outros 21% afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar, e 6% se dizem indecisos.