Quem é Antônia de Jesus, vice de Pablo Marçal à Prefeitura de SP?

No debate desta quarta-feira, 14, entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), Pablo Marçal, que concorre ao cargo de prefeito pelo PRTB, fez questão de ressaltar que a vice na chapa dele, a policial militar Antônia de Jesus Barbosa Fernandes (PRTB), é a única mulher negra no posto nestas eleições.

PUBLICIDADE “Antônia é a minha vice, é negra, da periferia, de Pirituba. Ela é mulher, é mãe. Entrou nesse cenário para trazermos essa igualdade entre as raças. Não tem nenhum vice negro aqui, a não ser na minha candidatura”, disse o influenciador durante um dos embates com a candidata do PSB, Tabata Amaral. A vice do influenciador foi anunciada em uma espécie de “chá revelação” durante a convenção do partido, que ocorreu no começo deste mês. O ex-coach já havia expressado o desejo de ter uma mulher como vice, afirmando que elas são mais “inteligentes e sensíveis”. Marçal também ressaltou, ao apresentá-la no evento partidário, que ela “conhece a periferia da cidade”.

Católica, ela destacou sua posição contrária ao aborto e sugeriu que a prática estaria associada a jovens que passavam muito tempo “à toa”, durante discurso no evento. “Resolvi entrar na política porque me cansei dos discursos que fazem para mulher, negros e pobres. Mas só prometem, não cumprem nada”, disse a baiana, de 45 anos.

“Foi a percepção da necessidade das pessoas, principalmente as de baixa renda, que me fez entrar na política. Quero ser uma voz para os que não têm voz”, afirmou ao Estadão. “Meus objetivos são representar o povo e atuar de forma efetiva para melhorar a vida dos mais necessitados. Quero ser uma liderança que inspire confiança e trabalhe para o bem-estar de todos.”

Antônia de Jesus (PRTB), vice na chapa de Pablo Marçal (PRTB), tem 45 anos, é policial militar e diz que entrou na política porque se cansou de candidatos que “só prometem, mas não cumprem nada”. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Antônia atua na Polícia Militar de São Paulo desde 2001, servindo no 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, no mesmo distrito onde mora. Conhecida na corporação como cabo Barbosa, ela revelou em entrevistas recentes que, desde criança, sonhava em ser policial.

“Foi a admiração e o desejo de servir o próximo e proteger os vulneráveis que me motivou a seguir a carreira policial”, completou ao Estadão. De acordo com integrantes do partido, o papel dela na campanha do influenciador deve ser focado em temas relacionados à segurança pública.

Publicidade

Antes de trabalhar no batalhão atual, Antônia integrou as equipes do 4º Batalhão, também em Pirituba, e do 18º Batalhão, na região de Taipas. Nascida em Ubatã, uma pequena cidade ao sul de Salvador (BA), a policial e mãe de dois filhos se mudou para São Paulo em 1996, há 28 anos, e vive em Pirituba, na zona norte da cidade, há 22 anos.

As redes sociais da vice na chapa do PRTB são, inclusive, dedicadas a seu trabalho no serviço público. Em 2017, ela teve destaque em sua carreira policial quando atendeu a uma ocorrência em que um bebê de dois meses estava prestes a ser jogado pela mãe em um córrego também em Pirituba. “Aquela cena mexeu muito comigo e é algo que levo comigo até hoje”, disse, ao Estadão, no início deste mês.