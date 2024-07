Eleições em SP: Boulos, Nunes e Tabata marcam convenções que vão confirmar candidaturas; veja datas

Os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo começam a se movimentar para, de fato, tornarem-se candidatos ao cargo mais importante da capital paulista nas eleições 2024. A partir do próximo dia 20, as convenções partidárias poderão ser realizadas, de acordo com as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo final é 5 de agosto. Os registros das candidaturas devem ser feitos até o dia 15 de agosto.

Tabata Amaral, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos já marcaram as datas de suas convenções partidárias Foto: Werther Santana; Felipe Rau e Pedro Kirilos/Estadão

No primeiro dia, até o momento, apenas Guilherme Boulos (PSOL), participará da convenção de seu partido. Na semana seguinte, no dia 27, será a vez da também deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Para agosto, dois dias antes do fim da permissão para convenções, Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da capital paulista, e Altino Prazeres (PSTU) realizam convenções no mesmo dia: 3 de agosto. Já Ricardo Senese (UP) terá a convenção de seu partido realizada no dia seguinte. A equipe de Marina Helena (Novo) deve definir a data até esta quinta-feira, 4. De acordo com o artigo 87 do Código Eleitoral, "só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político. Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos", informou o TSE.

A partir do dia 20 também, os “partidos políticos e as federações deverão transmitir pela internet a ata e a lista das pessoas presentes nas convenções, digitadas no CANDex ou, na impossibilidade, entregá-las em mídia no cartório eleitoral, para publicação no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral”.