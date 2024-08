De um lado, Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) com um discurso e propostas mais identificadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive numa questão central de Norte a Sul nestas eleições: a segurança pública. De outro, Guilherme Boulos (PSOL), candidato do presidente Lula e do PT, com Tabata correndo por fora.

Os ataques, que costumam ser de todos contra um, o candidato que concorre à reeleição, desta vez se concentraram, sim, no prefeito Ricardo Nunes, mas também contra Boulos, xingado até de “aspirador de pó” por Marçal, o mais audacioso, agressivo e marqueteiro, com um boné chamativo com o M do seu nome e da sua campanha.

No embate direto entre Marçal e Boulos, o que menos houve foram propostas para a cidade e os cidadãos e cidadãs de São Paulo, com o tempo todo ocupado em ataques, acusações, xingamentos que desmerecem os autores e jogam fora uma ótima chance de discutir o que realmente interessa. O foco de Marçal são as redes sociais, que pedem e aplaudem histrionismo e “sangue”.

Ricardo Nunes, que de carismático não tem nada, tentou defender sua gestão como pôde e sem força, consistência. Datena estava ali mais como apresentador de TV do que como político em campanha, um peixe fora d´água. Marina Helena tentou corresponder ao nome do seu partido e se apresentar como uma “nova direita”, com destestatização da economia e uma política de segurança radical, pró-armas, contra “saidinhas” e dobrando o efetivo policial nas ruas. E fez loas ao governador de Minas, Romeu Zema.