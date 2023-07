‘Quem avisa amigo é'; Haddad trava venda de blindados brasileiros para Argentina

Conheça a história de Keko, o ‘guerrilheiro do PCC’ que desafia a polícia nas redes sociais

Foragido há 17 anos, o bandido, um dos chefes da segurança do tráfico internacional de drogas no porto de Santos, já enfrentou a PM, atirou em helicóptero e ficou conhecido no Kwai e no TikTok