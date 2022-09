Em Londres, Bolsonaro manda indireta para o STF e não responde sobre papel da viagem para campanha

LONDRES - A caminho do funeral da Rainha Elizabeth II, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores que o aguardavam na calçada da residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda, por volta das 7h50 (horário local) desta segunda-feira, 19.

Nos pouco menos de dez minutos em que atendeu o seu público e a imprensa, o Bolsonaro fez críticas veladas ao Supremo, ofensas diretas ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e encerrou as perguntas ao ser questionado pelo Estadão a respeito do papel da viagem à Inglaterra para a sua campanha presidencial.

A caminho de funeral da rainha, Bolsonaro encerra entrevista após ser perguntado pelo Estado sobre papel da viagem para sua campanha

“Você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder, não. Faz uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos... Com o resto do mundo... Se eu não viesse estaria sendo criticado”, respondeu, enquanto dava às costas aos ali presentes.

Antes, questionado sobre suas expectativas para a cerimônia, o presidente afirmou “não ter expectativa”, por se tratar de um dia “que vai chegar para todos”. Neste momento, aproveitou para a habitual cutucada ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com Bolsonaro, “segundo a escritura”, todos terão o seu veredito e que “lá não tem como alguns do Supremo [STF] para ‘descondenar’ uma pessoa e tornar ela elegível”.

Cercado de seguranças, o presidente também perguntou aos seus apoiadores sobre as condições de vida na Europa, mencionou a escassez dos alimentos, das queimadas e dos aumentos sucessivos no preço do gás. “Alguém tem dúvida que o Brasil é a terra prometida? Por que a insistência em querer botar um ladrão de volta na presidência?”, questionou ao seu público.

Sem que apoiadores ou jornalistas tocassem no assunto, trouxe à tona o escândalo dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pela sua família ao longo de 30 anos, revelado por reportagem do site UOL. “Os imóveis do Bolsonaro! Canalhice a questão dos imóveis, pegaram dez parentes meus que têm vida própria... Dinheiro vivo? Onde é que tem isso na escritura? Covardia, covardia. Três anos e meio sem corrupção, qual a corrupção do meu governo? Tão com saudade daquela patifaria?”.

Continua após a publicidade

Bolsonaro seguiu para a Abadia de Westminster acompanhado da esposa Michele Bolsonaro. A previsão é de que eles deixem a Inglaterra ainda hoje.