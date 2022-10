Em RO, Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e foi eleito presidente do Brasil para um mandato de quatro anos. Mas no Estado de Rondônia, a maioria dos eleitores votou em Jair Bolsonaro.

O candidato do PL obteve 633.236 votos em RO, o que corresponde a 70,66% dos votos válidos. Já o petista obteve 262.904 votos, o que representa 29,34% dos votos válidos.

A diferença entre Bolsonaro e Lula em RO foi de 370.332 votos, ou 41,32%.

Resultado para presidente em RO: total, brancos e nulos

Jair Bolsonaro (PL): 633.236 votos (70,66%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 262.904 votos (29,34%)

Brancos: 9.428 (1,02%)

Nulos: 20.949 (2,26%)

Abstenção: 303.655 (24,68%)

No primeiro turno, Bolsonaro ficou em primeiro lugar no Estado entre os candidatos, com 64.36% dos votos válidos e Lula teve 28,98%. A diferença cresceu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) teve 3,46% dos votos, seguida de Ciro Gomes, do PDT, com 2,14% dos votos, e Soraya Thronicke, do União Brasil, com 0,64%.

Assim como a disputa presidencial, Rondônia também levou a eleição para governador para o segundo turno. O Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, derrotou Marcos Rogério, do PL, com 52,47% dos votos válidos.

