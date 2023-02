Embaixador da União Europeia no Brasil compartilha crítica a Lula no Twitter

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, compartilhou neste domingo, 5, em sua conta do Twitter, um artigo que criticava a aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com países como Cuba, Nicarágua e Venezuela. O movimento foi reprovado por políticos apoiadores do petista, já que é vetado a embaixadores expressarem críticas aos países nos quais atuam.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, durante a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Celac (Caribenhos), em Buenos Aires, Argentina, no dia 24 de janeiro. Foto: Gustavo Garello/AP

O texto em questão, intitulado “Fóssil” e feito pelo colunista Demétrio Magnolli, do jornal Folha de S. Paulo, faz uma análise do discurso de Lula proferido no encontro da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), e critica o posicionamento do presidente em relação ao regime de esquerda desses países. “Democracia? Instituições? Perdido nos labirintos do passado, o líder da esquerda brasileira não enxerga nessas palavras mais que artifícios retóricos oportunos”, cita o artigo.

Ybáñez compartilhou a publicação em sua timeline e citou um trecho do artigo que fazia alusão à canção “Carolina” de Chico Buarque, em que diz “o tempo passou na janela e só Carolina não viu”. Em resposta, o deputado Alencar Santana (PT-SP), vice-líder do governo na Câmara, disse ser lamentável que um diplomata reforce uma crítica ao País.

O Embaixador da União Europeia no Brasil - @IgnacioYbanez - difundiu na sua conta nesta rede um artigo crítico sobre as relações internacionais do Brasil com outras nações. Não cabe discutir o mérito (a opinião do autor é legítima) do conteúdo, mas é lamentável que um diplomata + pic.twitter.com/5YToe1NeYx — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) February 6, 2023

Após sua atitude ressoar negativamente pelas redes sociais, o embaixador retirou o tuite do ar e respondeu ao deputado que aceita receber as críticas e pediu desculpas. Em nota enviada ao jornal O Globo, Ybáñez disse que tem o hábito de ‘retuitar’ opiniões de outras pessoas que não são necessariamente as suas. “Isso foi o que eu fiz ao retuitar o artigo mencionado. Tirar de lá uma opinião ou uma crítica específica não corresponde à realidade”, afirmou.