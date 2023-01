Entidades de classe da indústria, comércio e imprensa repudiam atos golpistas em Brasília

Entidades de classe de São Paulo e do Rio de Janeiro emitiram notas repudiando os atos de vandalismo ocorridos neste domingo, 8, em Brasília, em invasões aos edifícios do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam a derrota nas eleições presidenciais.

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) afirmou que atos antidemocráticos contra os poderes constituídos da República, vandalismos e ataques ao patrimônio público agridem o estado de direito, e que o Brasil precisa de paz para produzir e voltar a crescer.

“Estamos, nós e o mundo, estarrecidos diante dos fatos que aconteceram em Brasília (DF). Faltando bom senso, segurança e ordem, o Brasil não avançará”, disse a entidade.

Também a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) destacou que os atos são condenáveis e extrapolam os limites da democracia,

“A Firjan reafirma seu compromisso com a democracia e com a construção de um ambiente econômico, social e político que caminhe na direção do desenvolvimento do País”, afirmou.

Bolsonaristas invadiram sede dos três poderes em Brasília Foto: Wilton Junior/Estadão

Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) disse confiar na apuração e punição dos responsáveis pelos crimes praticados contra a decisão manifestada nas urnas pela sociedade brasileira.

“A CNC manifesta o seu mais profundo repúdio aos atos antidemocráticos e reafirma o compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito”, ressaltou.

Punição exemplar é o que também exige a Confederação Nacional das Indústrias, que se disse “fortemente contra qualquer tipo de manifestação que não respeite o resultado das eleições presidenciais”.

“O Brasil elegeu seu novo presidente da República democraticamente, pelo voto nas urnas. A vontade da maioria do povo brasileiro deve ser respeitada e honrada. Tais atos violentos são manifestações antidemocráticas e ilegítimas que atacam os três Poderes de maneira vil”, disse o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) também repudiou o crime cometido contra a democracia e exigiu providências urgentes.

“A Nação assiste, atônita e estarrecida, às cenas lamentáveis de invasão do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto por terroristas bolsonaristas, em atos golpistas que haviam sido previamente anunciados nas redes sociais. Trata-se de inédita agressão ao Estado Democrático de Direito, que tem de ser punida com os rigores da lei”, declarou.