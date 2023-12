Esplanada é fechada e polícia faz revistas por conta de manifestações em dia de sabatina de Dino

BRASÍLIA - A Esplanada dos Ministérios foi fechada desde a primeira hora da manhã desta quarta-feira, 13, como forma de garantir a segurança por conta de manifestações na região central da capital federal. Segundo integrantes da segurança do Senado, o reforço também tem relação com a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Dino é ouvido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e havia expectativa de que possam haver manifestações de opositores nas proximidades do Congresso Nacional. Além de manifestações contrárias a indicação do ministro da Justiça ao STF, também estão previstos atos a favor dos direitos indígenas no Museu da República e um protesto contra a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) nos arredores do Banco Central (BC).

Apesar da preocupação dos seguranças do Senado, ouvidos pelo Estadão, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União-AP), alegou que o fechamento da Esplanada foi determinado por conta de um evento realizado no Palácio do Itamaraty.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado faz sabatina com o ministro da Justiça, Flávio Dino Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Segundo o governo do Distrito Federal (GDF), a reabertura das vias da Esplanada acontecerá após a dispersão dos manifestantes e uma autorização das autoridades de trânsito do Distrito Federal.

Também por conta da sabatina, que será feita simultaneamente com o subprocurador Paulo Gonet, indicado para a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Esplanada teve o monitoramento reforçado por meio de imagens de câmeras e drones.

Continua após a publicidade

O policiamento do Distrito Federal também irá organizar revistas pessoais em pontos próximos ao Congresso. Será proibido acessar a Esplanada aqueles que estiverem portando objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e malas. Também foi vedada a circulação de drones que não possuam autorização de voar no espaço aéreo da região.

“Orientamos a população a estar atenta e evitar a região neste período. No mais estamos trabalhando para que o trânsito seja impactado o mínimo possível”, afirmou o comandante de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Edvã Sousa.

A sabatina acontece na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e precede a votação do plenário do Senado que irá definir se Dino e Gonet serão nomeados para os cargos indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para isso, eles precisam de 41 votos dos 81 senadores. Em um levantamento feito pelo Estadão na segunda-feira, 11, e terça-feira, 12, 25 parlamentares disseram que iriam votar a favor do ministro da Justiça, enquanto que 30 ressaltaram o seu voto favorável ao subprocurador.