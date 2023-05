Assembleia de Roraima aprova mulher de governador para cargo com salário de até R$ 65,2 mil no TCE

A mulher do atual governador de Roraima é a nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O nome de Simone Soares de Souza, conhecida como Simone Denarium e casada com Antonio Denarium (PP), foi escolhido por 17 votos pela Assembleia Legislativa do Estado na tarde desta segunda-feira, 22. O caso foi revelado pelo Estadão, enquanto Simone ainda disputava a cadeira ao lado de outros parlamentares.

No novo cargo, que é vitalício, a remuneração bruta de Simone será de R$ 35,5 mil, com auxílios que podem chegar a R$ 27 mil. Ao todo, ela poderá receber um vencimento bruto de até R$ 62,5 mil por mês.

Para a assessoria da Assembleia, Simone, esposa do governador de Roraima, concedeu entrevista e falou da importância de ter "representatividade feminina em um local de decisão" Foto: Eduardo Andrade/Marley Lima/Assembleia Legislativa Roraima

Em uma votação secreta que ocorreu nesta segunda, Simone derrotou outros três candidatos. Jorge Everton Barreto Guimarães, deputado estadual pelo União Brasil, teve quatro votos; Regys Odlare de Lima Freitas, reitor da Universidade Estadual de Roraima (UERR), recebeu três. A advogada e ex-procuradora do Estado Maria da Glória de Souza Lima não recebeu nenhum voto.

Havia um quarto adversário, o deputado estadual Coronel Chagas, do PRTB. Ele desistiu de concorrer antes da sessão da Assembleia começar.

A reportagem buscou contato com Simone por meio de ligações e mensagens, mas não obteve retorno. À Assembleia Legislativa, ela disse estar honrada com a decisão da Casa e fez um apelo para a representatividade feminina. “A gente precisa ter representatividade feminina em um local de decisão. Eu tenho certeza de que, com a minha capacidade e o currículo que apresentei, tudo isso foi levado em consideração por todos”, disse a nova conselheira do TCE.

Nas redes sociais, Simone Soares de Souza se apresenta como Simone Denarium e primeira-dama de Roraima. Seu marido, Antonio Denarium, é governador pelo PP Foto: Reprodução/Instagram/@simonedenarium

Simone tem 49 anos e é bacharel em Ciências Contábeis. Ela trabalha como contadora na inciativa privada e, de acordo com o que informou à Assembleia, tem experiência no setor público por ter sido “titular das Secretarias Estaduais Extraordinária de Desenvolvimento Humano e Social, Extraordinária de Promoção, Desenvolvimento e Inclusão Social e do Trabalho e Bem-Estar Social”.

O Ministério Público de Roraima enviou uma recomendação à Assembleia Legislativa no dia 5 de maio contrariando a indicação de Simone. Na ocasião, a instituição chegou a suspender uma reunião da Comissão Especial Externa que analisaria o caso. A votação, contudo, foi realizada nesta segunda-feira.

Questionado pela reportagem, o Ministério Público disse que há uma ação popular, proposta por um advogado, que contesta a indicação de Simone. A entidade disse que se manifestará no processo, por meio da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público.

O Estadão questionou a Assembleia Legislativa sobre o vínculo da nova conselheira com o atual governador. Em nota, a entidade disse que “a Comissão Especial Externa da Assembleia Legislativa de Roraima, criada para cumprir o rito processual para a escolha do conselheiro do TCE (Tribunal de Contas de Roraima), definiu os nomes aptos à votação, seguindo o que estava previsto em edital e o que preconiza o Regimento Interno do Poder Legislativo, onde qualquer cidadão poderia concorrer à vaga, desde que preenchesse os requisitos legais”.

Questionado por meio da sua assessoria de imprensa, o governador Antonio Denarium disse que não irá comentar o caso.