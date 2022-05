‘Estadão’ estreia nova coluna de análise das eleições em parceria com a Eurasia Group

O diretor da consultoria Eurasia Group, Silvio Cascione, estreia nesta segunda-feira, 23, uma série de artigos dedicados a analisar a corrida eleitoral deste ano. A iniciativa faz parte da cobertura especial da disputa de outubro e é fruto de acordo do Estadão com a consultoria.

O diretor da Eurasia Group e mestre em ciência política Silvio Cascione

Mestre em ciência política pela Universidade de Brasília (UNB), Cascione vai publicar semanalmente, às segundas, no portal do Estadão. “O principal foco será a eleição presidencial e para o Congresso. Será uma eleição acirrada. Há muito ruído e desinformação”, afirmou Cascione. “É preciso ter atenção aos dados e analisar as tendências com frieza.”