Eurasia diminui probabilidade de vitória de Lula de 65% para 60%

A Eurasia Group diminuiu a probabilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições brasileiras, de 65% para 60%. A consultoria destaca a redução da vantagem do petista nas pesquisas e o melhor desempenho da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) como vetores da revisão.

O agregador de pesquisas da Eurasia mostra uma diminuição da vantagem média de Lula sobre Bolsonaro, de 4,2 pontos duas semanas atrás para 3,5 pontos na semana passada. Ao mesmo tempo, a taxa de aprovação ao governo Bolsonaro está, em média, próxima a 44% agora, de um nível em torno de 40% ao longo do primeiro turno.

Probabilidade de vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, diminuiu devido ao desempenho da campanha de Jair Bolsonaro, segundo Eurasia Group. Foto: Mariana Greif/Reuters

Para a consultoria, esse quadro é resultado de uma melhora da economia doméstica, mas também de uma campanha mais eficiente de Bolsonaro, que conseguiu atacar as fraquezas de Lula em temas de corrupção e segurança. A campanha do petista, em contrapartida, está gastando a maior parte do tempo se defendendo de ataques, notam.

“A decisão da Eurasia de reduzir as chances de Lula para 60% é, portanto, derivada da combinação de taxas de aprovação mais alta, algum aperto na corrida e uma campanha mais efetiva, que capitaliza no sentimento de melhora”, diz a consultoria, em relatório.