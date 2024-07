Evento da direita tem bandeira do Império, ataque ao STF, jornalistas hostilizados e ofensa a Janja

O primeiro dia do evento, no sábado, 6, contou com discursos do ex-presidente e de aliados, como o secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal licenciado, Guilherme Derrite (PL).

Aplaudido pela plateia ao falar de criminosos “neutralizados” – jargão da polícia para “mortos”–, a palestra do secretário sobre o crime organizado foi marcada por críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela suposta falta de estratégia para combater as organizações criminosas.

O secretário, que tem sido criticado por organizações sociais que apontam excessos praticados pela polícia em operações na Baixada Santista durante sua gestão, apresentou um organograma do Primeiro Comando da Capital (PCC) e falou sobre operação na área. “Infelizmente foi dominada pelo crime organizado, nós tivemos que fazer uma verdadeira retomada do território”, disse, acrescentando que foi hostilizado pela mídia, junto com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), pela alta letalidade das operações.