A derrota por pouquíssimos votos de Pablo Marçal na eleição de São Paulo pode ser uma boa notícia para quem já se exasperava com o estilo de eleição vale-tudo se espalhar para o Brasil. A imprudência temerária do candidato do PRTB, incluindo a abominável tentativa de incriminar Guilherme Boulos com um laudo médico falso, o prejudicou na reta final. Marçal já tinha os votos dos radicais, tentou ir em direção ao centro, mas sua natureza impetuosa o traiu. O recado que fica é: candidatos de nicho podem ir muito longe, mas não conseguem vencer a não ser em circunstâncias muito específicas.

Muita coisa do estilo Marçal de fazer campanha veio para ficar. Isso incluí a habilidade no uso das redes, agilidade, e mesmo ousadia. Conseguiu dominar a pauta com seus cortes e acusações. Porém, tanto avanço em modernidade veio por meio de um postulante de caráter bastante questionável, aparentemente sem limites éticos, e isso o prejudicou. A cadeirada que levou foi um símbolo de onde seus abusos podem levá-lo.

Candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) votando neste domingo Foto: Felipe Rau/Estadão e Taba Benedicto/ Estadão