A trama imaginada tem uma série de desdobramento que vão além da famigerada versão de que o sistema eleitoral brasileiro é uma farsa baseada em urnas adulteradas. Inclui a convicção de que os vândalos do dia 8/1 eram apenas patriotas inocentes que estavam numa marcha pacífica pela Esplanada quando esquerdistas infiltrados partiram para a depredação da Praça dos Três Poderes sob o olhar complacente do então ministro da Justiça, Flávio Dino, não por acaso nomeado logo a seguir como integrante do mesmo STF que os persegue implacavelmente.

Esse fantástico mundo bolsonarista inclui também veneração ao presidente eleito dos EUA, Donald Trump, apologia à cloroquina, raiva à Rede Globo numa espécie de combo mental que une milhões à mesma tribo. Muitas vezes são ideias compartilhadas diariamente, sejam em conversas, em grupos de WhatsApp, nas festas de aniversário por “pessoas de bem”, como pais de família, senhoras religiosas, jovens profissionais liberais. Hanna Arendt tem sua tese de que o mal pode ser perpetrado por pessoas banais, gente zelosa e até caridosa, mas essa é outra linha de argumentação. Em suas falas e pronunciamentos, Bolsonaro não costumava agir para apaziguar as coisas – até o caldo entornar com as explosões na Praça dos Três Poderes.