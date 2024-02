Marcelo Arruda era guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Em 9 de julho de 2022, comemorava seu aniversário de 50 anos na sede de um clube associativo. A festa contava com decoração customizada com símbolos petistas.

Sem ser convidado, o agente penitenciário Jorge Guaranho, apoiador do então presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou ao local da festa em um carro branco, acompanhado de uma mulher com uma criança no colo. Ao descer do veículo, se dirigiu aos presentes dizendo aos gritos: “Aqui é Bolsonaro”.