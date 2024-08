Filha de Oswaldo Eustáquio se machuca durante a Operação Disque 100 da PF

A filha do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio cortou o dedo durante a operação da Polícia Federal (PF) em sua casa em Brasília nesta quarta-feira. A adolescente se desesperou e precisou ser acalmada pela mãe, Sandra Eustáquio, que estava em casa.

Nervosa com a operação, a jovem cortou por acidente o dedo com o vidro de um porta-retrato. “Ela ficou muito abalada com a revista pessoal, conseguiu retirar o vidro de um porta-retrato e acabou se ferindo, em um momento de desespero. Ela não compreende por que a investigação se estendeu a ela. Ela é adolescente e não cometeu nenhum crime. Durante a operação, a jovem perguntava à defesa se seria presa como o pai”, afirmou a defesa da família em nota.

Oswaldo Eustáquio, é alvo da Operação Disque 100 e tem segunda prisão preventiva decretada Foto: FOTO REPRODUÇÃO/YOUTUBE

PUBLICIDADE Como a operação envolvia uma adolescente, o Conselho Tutelar da Secretaria de Justiça do Distrito Federal acompanhou as diligências para “dar a mais ampla proteção aos menores envolvidos”. A residência foi alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Hoje, o ministro decretou outra prisão preventiva para Eustáquio e Allan dos Santos.

O envolvimento da jovem na investigação vem da suspeita de que seu pai utilizava contas em seu nome para divulgar notícias falsas. Um vídeo postado em suas contas mostra outros dois filhos de Eustáquio citando nominalmente um delegado que fez buscas e apreensões na casa do blogueiro.

Ainda no ano passado, Moraes acusou o blogueiro de usar “maneira sorrateira” para driblar as decisões do ministro e arrecadar dinheiro para produzir desinformação. “O investigado [Oswaldo Eustáquio], de maneira sorrateira, está utilizando o perfil de sua própria filha para arrecadação de dinheiro, mediante propagação de mentiras”, escreveu em uma decisão. Moraes bloqueou duas contas da menina, uma conta-corrente de R$ 6,3 mil e uma previdência privada de R$ 374,7 mil.

Vídeos do perfil da jovem foram compartilhados pelo senador Marcos do Val e, por isso, Moraes o incluiu na investigação e o acusou de corrupção de menores. Para a PF, ao repostar o vídeo, do Val estimulou a jovem a expor mais dados de policiais e seus familiares.

Oswaldo Eustáquio está foragido desde dezembro de 2022 e, atualmente, está na Espanha e pediu asilo ao país. A Polícia Federal não conseguiu incluir seu nome na lista da Interpol.