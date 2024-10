Hoje, é Nunes quem está no páreo, mas num cenário bem diferente. Tenta se firmar como ele mesmo o candidato que irá ao segundo turno. Mas o barulho que veio do ex-coach ecoou no eleitorado de tal modo que todas as campanhas perderam o foco.

Ao que parece, o vírus que tumultuou a corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo não se alastrou a outras partes do País. A escolha do chefe do Executivo municipal ainda guarda relação direta com as mazelas de cada bairro.

Mas se há queimadas carregando ar contaminado para as cidades e previsões catastróficas sobre o futuro próximo do clima no planeta, de que servirá um prefeito? A resposta costuma não caber no horário eleitoral, nem nos programas de governo e muito menos nas promessas lançadas pelos candidatos. Mas vem deles as iniciativas locais para resolver problemas locais e que podem até mesmo contribuir para melhorar a vida na cidade vizinha, no Estado vizinho. Se o eleito dará conta do tamanho do desafio, é aposta que cada um deposita quando aperta o confirma na urna eletrônica.