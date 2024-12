Opinião | Privilégios? A mensagem truncada que a Marinha manda aos não-marinheiros

No Planalto, o vídeo da Marinha foi entendido como uma provocação ao discurso de corte de gastos e redução de privilégios nas Forças Armadas, recentemente entoado pelo Ministério da Fazenda. Viram até um sósia do ministro Fernando Haddad no momento em que aparece a legenda “vocês terão que se acostumar”... “a uma vida de sacrifícios”.

Mas a propaganda da Marinha diz muito mais do que isso. A justaposição de imagens deve ter sido pensada para realçar como fuzileiros vão literalmente se arrastar na lama para forjar o espírito do combatente. Nada de festas, nada de passeios, nada de sombra e água fresca. Sem privilégios.