FSB/BTG: Lula recua para 44%, Bolsonaro continua com 32%

Nova rodada da pesquisa do Instituto FSB Pesquisa, encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua liderando a corrida presidencial, mas sem potencial de vencer as eleições já no primeiro turno, como indicou a mostra do mês de maio. Nessa, ele soma 48% dos votos válidos e teve 44% das intenções de voto, perdendo dois pontos porcentuais em comparação com a do mês anterior, mas dentro da margem de erro.

Ex-presidente Lula ocupa o primeiro lugar nas pesquisas, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Foto: Evaristo Sá/AFP e Alan Santos/PR

De acordo com os dados do relatório feito entre os dias 10 e 12 de junho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve o mesmo porcentual do mês passado, ficando com 32%. Ciro Gomes (PDT) foi citado por 9%, enquanto Simone Tebet (MDB) atingiu 2%, ambos no mesmo patamar da pesquisa de maio.

André Janones (Avante) e Felipe D’Ávila (Novo) obtiveram 1% e o restante não pontuou. Brancos e nulos somam 2% e os entrevistados que não responderam ou não pretendem votar em nenhum candidato somaram 7%.

De acordo com Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, a confirmação de Simone Tebet como candidata da coligação MDB, PSDB e Cidadania e a leve melhora no pessimismo quanto à inflação futura não foram suficiente para alterar as intenções de voto. “O cenário segue sem mudanças”, destaca.

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 10 e 12 de junho. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03958/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.