Alckmin defende democracia em ato contra anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro

Segundo a organização do movimento, o relatório da PF sobre o plano golpe de Estado, que resultou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 36 pessoas, motivou o sociólogo Fernando Guimarães, coordenador do grupo, a organizar o ato.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, defendeu punição para os participantes da tentativa de golpe. “Nós, do PSDB, e eu, particularmente, prego uma radicalização cada vez maior pela democracia. Os acusados precisam ter direito à ampla defesa, mas é preciso efetivamente que haja punição àqueles que quiseram devolver o Brasil ao filme que a gente assistiu com tristeza a partir de 1964″, disse o tucano.