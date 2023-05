Gilmar Mendes e Sérgio Moro acumulam trocas de farpas; veja duelo em vídeos

"Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro?"



No dia 23 de março de 2021, em uma das sessões que discutiu a parcialidade de Moro no Supremo, Gilmar atacou diretamente o ex-juiz, afirmando que ele “não era uma pessoa confiável”

(Vídeo: TV Justiça) pic.twitter.com/cHWeHDWRkf