Gleisi diz que resolução do PT considera pressões do mercado, atos do governo e tentativa de golpe

BRASÍLIA - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou a jornalistas sobre os destaques da resolução política aprovada pelo Diretório Nacional do partido neste sábado, 7. O documento, segundo Gleisi, passa por análise de conjuntura, pressões do mercado financeiro, realizações do governo Lula e sobre a tentativa de golpe de estado.

“A nossa linha (no texto da resolução) é a punição aos golpistas. Isso tem que acontecer. Sem anistia. Dando apoio à nossa proposta, que já foi apresentada à Câmara, de arquivamento do projeto de anistia. Isso está bem claro na resolução”, disse a presidente do PT a jornalistas.

A presidente do partido dos trabalhadores, Gleisi Hoffmann.

A presidente do PT ressaltou ainda que o texto da resolução aprovada neste sábado “reafirma a defesa dos direitos do povo brasileiro”. “Falamos de algumas bandeiras. A redução da escala 6x1. Falamos sobre a questão das bets, que é algo que nos preocupa muito também. Falamos da questão do transporte público. Reafirmamos nosso compromisso com a tarifa zero do transporte público”, acrescentou.

Os ataques da resolução do partido ao BC e ao mercado financeiro contrastaram com críticas sutis – e vastos elogios – à política econômica do governo. “As realizações do governo são extraordinárias, mas nem sempre isso é percebido adequadamente pela sociedade, devido à timidez de vários dos nossos porta vozes em travar abertamente o debate e a disputa política contra as forças conservadoras e reacionárias”, avaliaram os dirigentes do PT.

O partido reconhece que “as entregas” citadas na resolução, como redução da taxa de desemprego e menor índice histórico de pobreza no País, “não estão se traduzindo em aumento de popularidade de Lula e de sua gestão”. A resolução propõe, portanto, que Lula se engaje no embate político com a extrema-direita e utilize a cadeia nacional de rádio e TV para comunicar políticas públicas e disputar pautas.

O texto tem dez páginas traça um diagnósticos amplo dos resultados obtidos pelo governo Lula desde o ano passado. A resolução vai orientar o processo decisório do partido no ano que vem e a formação de alianças para as eleições de 2026.