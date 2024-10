Guarujá terá 2º turno entre Madi, ex-prefeito apoiado por Tarcísio, e Vitiello, neto de ex-prefeito

Madi é ex-prefeito da cidade, recebeu o apoio do governador Tarcísio de Freitas no segundo turno e tem falado sobre conquistas de seu mandato passado. Ele esteve à frente do Executivo municipal entre 2005 e 2008. Já Vitiello é vereador em segundo mandato e neto de um ex-prefeito, também Raphael Vitiello, morto em 1997. Sua principal estratégia tem sido resgatar antigas críticas à gestão anterior de Farid Madi no Guarujá.

Nove políticos disputaram o primeiro turno na cidade. Madi terminou em primeiro, com 42,5% da preferência dos eleitores. Vitiello teve 25,4%. Atrás deles, vieram Nicolaci (PL), com 11,5%, Pepe da City (PSB), com 6,9%, Thaís Margarido (União), com 6,6%, e Claudio Fernando (Novo), com 3,2%. Outros três candidatos fizeram menos de 2% dos votos válidos.