Horários são alterados no Congresso e STF após explosões; veja como fica o expediente

Nesta manhã, como medida de cautela, foi feita uma vistoria e varredura no edifício principal do Tribunal por agentes da Polícia Federal e do Bope, da Polícia Militar. Desde a madrugada, o Tribunal está cercado com gradis e controle de acesso desde o estacionamento do Panteão da Pátria até o estacionamento da Câmara. A medida será mantida por prazo indeterminado. O programa de visitação pública no edifício-sede da Corte segue suspenso até reavaliação dos procedimentos de segurança.

A direção da Câmara dos Deputados suspendeu os trabalhos no prédio até o meio-dia e não há confirmações sobre as sessões do período da tarde. Já no Senado Federal, o expediente foi cancelado, antecipando o feriado da Proclamação da República.