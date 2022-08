Imprensa internacional chama Bolsonaro de temperamental após presidente partir para cima de youtuber

A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) puxou a camisa de um youtuber e tentou tomar seu celular após receber críticas chegou até a imprensa internacional ainda na quinta-feira, 18.

A mais dura repercussão foi feita pelo estadunidense Washington Post. “O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, partiu para cima brevemente após ser interpelado por um crítico e tentou roubar seu telefone na quinta-feira, o que ressalta possíveis desafios para o líder, às vezes temperamental, manter-se disciplinado na campanha ”, afirmou o jornal [tradução livre].

O presidente Jair Bolsonaro (PL) puxou a camisa e o braço de um jovem na manhã desta quinta-feira, 18, na saída do Palácio da Alvorada, após ser chamado de “vagabundo”, “covarde”, “canalha” e “tchutchuca do Centrão”. Foto: Divulgação

A agência Bloomberg afirmou que Bolsonaro tentou apanhar o celular de um jovem que o ofendeu em frente ao Palácio do Planalto, onde ele frequentemente é visto cumprimentando apoiadores.

Já a CNN disse que o presidente avançou fisicamente no youtuber Wilker Leão, ex-cabo do exército que se declara “anti Bolsonaro” e apoiador do ex-juiz Sérgio Moro.

“O presidente brasileiro Jair Bolsonaro partiu para o ataque físico com um Youtuber que o criticou na capital Brasília na quinta-feira”, afirmou emissora. “No vídeo, Leão pode ser ouvido perguntando a Bolsonaro sobre sua aliança com um grupo de partidos de direita e centro chamado Centrão, que detém um grande número de cadeiras no Congresso”. [Tradução livre].

Na mesma linha, a BBC internacional afirmou que o youtuber foi pego pela camisa e pelo braço após se dirigir a Bolsonaro com insultos, chamando-o de “covarde” e outras provocações.

O francês Le Figaro relatou que Bolsonaro teve uma “briga” com Wilker, que também é tiktoker e possui uma conta com 127 mil seguidores, e o insultou.